Son dakika! GMİS, MTA-İŞ Şube Genel Kurulu yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! GMİS, MTA-İŞ Şube Genel Kurulu yapıldı

Son dakika haberlerine göre Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı MTA-İŞ Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Son dakika! GMİS, MTA-İŞ Şube Genel Kurulu yapıldı
10.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:25

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı MTA-İŞ Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Pandemiye karşı alınan önlemlere uygun olarak gerçekleştirilen Genel Kurula; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı şubelerin şube başkan ve yöneticileri ile MTA-İŞ Şubesi delegeleri katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Divan Başkan Yardımcılıklarına GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Yazmanlıklara Serkan Baldan, Ali Bayraktar seçildi.

Divan Heyeti Başkanlığına seçilen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, divan heyeti adına teşekkür etti. Genel Kurula hitap eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şöyle konuştu:

"Çok değerli genel merkez ve şube yöneticisi arkadaşlarım, MTA Şubemizin çok değerli delegeleri, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. MTA Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulunun Sendikamız camiasına, MTA çalışanlarına, TÜRK-İŞ ve işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. Divan Heyeti adına güveniniz için teşekkür ediyorum. Ocak ve Şubat aylarında Sendikamız Yönetim Kurulu olarak MTA Bölge Müdürlüklerimizi ve MTA Sondaj Kamplarımızda çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan dinledik ve çalışma koşullarının zorluğunu yerinde gördük. Bu ziyaretlerde arkadaşlarımızın gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyet nedeniyle hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bir yandan örgütlenme çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan TTK'nın ve MTA'nın sorunlarının çözümü için çaba harcıyoruz. MTA işçisi arkadaşlarımız için MTA Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Sendikamız arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü dışında 9 Mart 2020 tarihinde bir protokol imzaladık. MTA çalışanı arkadaşlarımıza İş Tazminatı olarak ek kazanımlar sağladık. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak kapıyı araladık. Ek olarak daha yüksek ödemeler için mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'nin potansiyeli ile MTA'nın yapılandırması karşılaştırıldığında MTA'yı her alanda, başta teknoloji ve kalifiye eleman açısından büyütmek mecburiyeti var. Özellikle sondaj çalışmaları için acilen kalifiye eleman yetiştirilmelidir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Üstelik Eylül ayında ikinci dalga endişesini hepimiz yaşıyoruz. Ancak ülkemiz ve milletimiz için çalışmak ve üretmek durumundayız. Çalışanların sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle hem ülkemiz ve milletimiz için çalışmalı, hem de kendi sağlığımızı koruyabilmek için kurallara uymalıyız. MTA Şube Yönetimine seçilecek arkadaşlarımızı şimdiden kutluyor, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Şube Başkanlığına Tarkan Bor seçildi

GMİS MTA-İŞ Şubesi Olağanüstü Genel Kurulunda Şube Başkanlığına; mevcut şube başkanı Durmuş Kılıç, mevcut şube teşkilat sekreteri Yiğit Soylu ve Tarkan Bor aday oldu.

Şube Sekreterliğine mevcut şube sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Tamer Yiğit, Ramazan Özdemir ve Musa Uyar, Şube Mali Sekreterliğine; Levent Koldaş ve Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreterliğine; Metin Alican, Nazir Semerci ve Mehtap Çiçek aday oldular. Adayların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi.

MTA-İŞ Şube Başkanlığına 59 oy alan Tarkan Bor, Şube Sekreterliğine 62 oy alan Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreterliğine 58 oy alan Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreterliğine 74 oy alan Metin Alican seçildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Can Öndoğan, Kemal Sayılı, Alkan Demirden ve İmdat Yıldız'dan oluştu. - ZONGULDAK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Yüzde 89'luk kesim parti kurması durumunda Muharrem İnce'ye oy vermeyecek Politika
Yüzde 89'luk kesim parti kurması durumunda Muharrem İnce'ye oy vermeyecek
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Beyrut patlamasının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Naggear
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Sezen Aksu Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Mehmet Topal Burak Yılmaz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Son dakika! GMİS, MTA-İŞ Şube Genel Kurulu yapıldı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 14:49:32. #1.14#
title