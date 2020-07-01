Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil Son dakika: Giresun Valisi Enver Ünlü, dün ölü olarak bulunan 7 yaşındaki İkranur'un ölümüyle ilgili ilk bulgulara göre cinsel istismar, cinayet vesaireden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Giresun Bulancak İncili Köyü'nde 27 Haziran akşamında kaybolan ve dün evinin uzağındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili ilk bulgular hakkında Giresun Valisi Enver Ünlü açıklamalarda bulundu.

"KESİN SONUCU ADLİ TIBBIN YAZILI RAPORU BELİRLEYECEK"

Vali Ünlü, şunları söyledi: "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek."

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın tabutu öğle saatlerinde İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi'ne getirildi. Köy camisinde saat 15.00'da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Acılı babaya Vali Enver Ünlü taziyede bulunurken, cenaze namazının ardından küçük kız Kıran mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.