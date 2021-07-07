Son dakika: Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay atandı

Son dakika: Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürü olarak atandı.

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapacak. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fahri Aktaş, 19 Ağustos 2017 tarihinde Giresun Emniyet Müdürü olarak göreve başlamıştı.

Saruhan Kızılay kimdir?

1. Sınıf Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, 1971 yılında doğmuş ilk ve orta öğrenimini Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olmuştur. Komiser Yardımcısı olarak Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış sırasıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Ankara Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2018 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmiştir. 1999 yılında Brezilya Misyon görevini tamamlamış, 2007 yılında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİE) Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yapmıştı. - GİRESUN

Son dakika: Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Selim Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:37:09. #1.16#

title