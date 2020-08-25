Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son dakika: Giresun'da iki gün önce meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesinde kaybolan 3 kişiden Betül Akgün'ün cansız bedeni bulunmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Giresun'da hayatı olumsuz etkileyen, birçok ilçeyi harabeye çeviren sel nedeniyle 5'i asker, biri iş makinesi operatörü olmak üzere 16 kişi kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sabaha kadar 3'ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bu sabah kayıplardan Betül Akgün'ün cansız bedeni de bulundu.

SON SÖZLERİ "BOĞULUYORUM, KURTARIN" OLMUŞTU

Seldeki kayıplardan 3'ü Çaldağ'da kaybolmuştu. İstanbul'dan Giresun'a akraba ziyaretine gelen Akgün ailesi selin yaşandığı gün Çaldağ'dan akraba ziyaretinden dönüyordu. Baba Davut Akgün, anne Emine Akgün ve kızları Betül Akgün burada sel sularına kapıldılar. Selde sürüklenirken dayısı Süleyman Karakılıç'ı arayan Betül Akgün, yaşadıkları dehşeti anlatmaya çalıştı. Yeğeni Betül'ün son sözlerini anlatan Karakılıç "Yeğenim beni aradı 'Şuan selde sürükleniyoruz. Çok korkuyorum' dedikten sonra telefon kapandı" diye konuştu.

KAYIPLAR ARANIYOR

Bakanların intikal ettiği bölgede arama ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Annesi ve babası ile birlikte sele kapılan Betül Akgün'ün cansız bedeninin bulunması ile 2'si asker 7 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.