Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı
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Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı

20.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:26
Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı

Son dakika gündem haberi: BATMAN'ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde, son 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfırlandığı belirtildi.

BATMAN'ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde, son 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfırlandığı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların kurallara uymasıyla Batman'ın yaklaşık 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde son 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfıra ulaştığı belirtildi. İlçe sakini Cemal Şimşek, artan koronavirüs vakaları sonrası alınan sıkı tedbirlerle bu sonuca ulaşıldığını ifade ederek, "İlçe halkının da tedbirlere riayet etmesiyle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Yapılan denetimler nedeniyle de Kaymakam Mevlüt Şekerci'ye teşekkür ederim" dedi.


Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı
Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı
Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı
Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı
Son dakika: Gercüş'te 30 gündür vaka yok, hasta sayısı sıfıra ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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