Son dakika genel: Lübnan'a yardım götüren Türk uçağı "Koca Yusuf" ülkeye döndü
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Son dakika genel: Lübnan'a yardım götüren Türk uçağı "Koca Yusuf" ülkeye döndü

Son dakika habere göre Lübnan'a yardım götüren Türk uçağı "Koca Yusuf" ülkeye döndü Lübnan'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den ikinci kez yardım götürmek için havalanan Türk uçağı "Koca Yusuf" ülkeye döndü.

12.08.2020 04:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 04:18

Lübnan'a yardım götüren Türk uçağı "Koca Yusuf" ülkeye döndü

ANKARA - Lübnan'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den ikinci kez yardım götürmek için havalanan Türk uçağı "Koca Yusuf" ülkeye döndü. Uçakta bulunan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Arama-kurtarma ekipleri olarak AFAD ile Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerimiz, Kızılay'dan arkadaşlarımız Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın istediği tıbbi malzemelerle beraber Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yola çıktık" dedi.

Türkiye'nin, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama nedeniyle Lübnan'a ikinci kez gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait A400M tipi kargo uçağı "Koca Yusuf", Ankara'ya döndü. Uçakla birlikte, AFAD Başkanlığı; 14 personel, ekipman, 1 Kurtarma Aracı, Sağlık Bakanlığı; 20 UMKE Personeli, 2 Acil Müdahale Ünitesi, 3 Personel Barınma Çadırı, İlaç ve Tıbbi Malzeme, Türk Kızılay'ı ise 3 arama kurtarma personeli, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderdi.

6 Ağustos 2020 tarihinde sabah saatlerinde Beyrut'a ulaşan ekipler tarafından olay bölgesinde arama kurtarma ve sağlık çalışmalarına başlandı. Arama kurtarma ekiplerince gerekli KBRN ölçümleri yapılarak çalışmalar sürdürülürken Sağlık Bakanlığı acil müdahale üniteleri de alana kuruldu.

Ekiplerin patlamanın olduğu bölgede yürüttüğü çalışmalar 6. Gününde de devam ederken Türk Kızılay ekipleri de insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç analizi çalışmalarına devam etti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yardım malzemelerinin tesliminin ardından aynı uçakla Ankara'ya döndü. Uçağın iniş yaptığı 11'inci Hava Ulaştırma Hava Üs Komutanlığı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Güllüoğlu, "Arama-kurtarma ekipleri olarak AFAD ile Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerimiz, Kızılay'dan arkadaşlarımız Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın istediği tıbbi malzemelerle beraber Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yola çıktık. Lübnan Beyrut Limanı'nda bölgelere ayrıldık ve arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Lübnan'ın ekonomik, siyasi koşulları bir tarafa patlama Beyrut'ta çok ciddi bir etki oluşturdu. Biz de yaklaşık bir hafta boyunca bize verilen bölgede arama-kurtarma faaliyeti sürdürdük. Gittikçe azalan bir şekilde canlı umuduyla veya vefat eden şahıslara ulaşmaya çalıştık" dedi.

AFAD'ın bölgedeki arama-Kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini aktaran Güllüoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın ekipleri orada, AFAD ekiplerimizin bir kısmı insani yardım için orada. TİKA'nın ekipleri orada çalışmaya devam ediyor. Türkiye'den birçok insani yardım kuruluşu çalışmaya devam ediyor. Arama-kurtarma faaliyetlerinde Lübnan ordusu o bölgenin sorumlusu, onlarla görüşerek bizim bölgemizde yeni bir emare olmayınca bitirme kararı aldık" şeklinde konuştu.

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Son dakika genel: Lübnan'a yardım götüren Türk uçağı 'Koca Yusuf' ülkeye döndü

Kaynak: İHA

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