Son dakika genel: Eskişehir'de şehit acısı
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Son dakika genel: Eskişehir'de şehit acısı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de şehit acısı Trafik kazasında şehit olan Cihat Şengil'in baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 şoförün ve 4 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Eskişehirli Cihat Şengil'in...

25.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:57

Eskişehir'de şehit acısı

Trafik kazasında şehit olan Cihat Şengil'in baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı

ESKİŞEHİR - Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 şoförün ve 4 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Eskişehirli Cihat Şengil'in şehadet haberi memleketine ulaştı.

Kazada yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ulaştırma Er Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi görüyordu. Cihat Şengil, bu sabah hayatını kaybederek şehit oldu.

Baba evine Türk bayrakları asıldı

Cihat Şengil'in şehadet haberi baba Adem Şengil ve Neriman Şengil'e ulaştı. Eskişehir Çamlıca Mahallesi Mede Sokakta bulunan baba evine gelen askeri erkan aileye acı haberi verdi. Baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayraklarının asılması ile haberi alan komşular ve yakınlar sokağı doldurdu. Şehit Şengil'in evli ve Ecrin Nisa adında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Şengil'in naaşının, yarın Reşadiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Son dakika genel: Eskişehir'de şehit acısı

Kaynak: İHA

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