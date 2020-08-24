Son dakika genel: Bolu'da 16 kızıl geyiğin ihaleyle avlanılmasına hayvanseverlerden tepki Bir son dakika haberine göre Bolu'da 16 kızıl geyiğin ihaleyle avlanılmasına hayvanseverlerden tepki Geyiklerin vurulmasını önlemek için dava açtılar Bolu'da, 16 kızıl geyiğin ihaleye çıkarılarak avlanılması kararına tepki gösteren hayvanseverler, ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Bolu'da 16 kızıl geyiğin ihaleyle avlanılmasına hayvanseverlerden tepki

Geyiklerin vurulmasını önlemek için dava açtılar

BOLU - Bolu'da, 16 kızıl geyiğin ihaleye çıkarılarak avlanılması kararına tepki gösteren hayvanseverler, ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Edilen bilgiye göre, Bolu'da bulunan 16 kızıl geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler arasında yer aldı. Kararın açıklanmasının ardından biraraya gelen Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, BOLHAYKO ve BOLPATİ dernekleri ile Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

"Avcılık spor değil vahşettir"

Bolu Adliyesi'ne gelerek İdare Mahkemesi'ne dava açan grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Aydan Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde tüm hayvanseverleri olduğu gibi Bolu halkını rahatsız eden 16 geyiğin ihaleyle öldürülmesi haberi üzerine ilimizde faaliyet gösteren Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, BOLHAYKO ve BOLPATİ dernekleri ile Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu biraraya gelerek ihalenin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması adına idare mahkemesine davamızı açmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere, anayasamızın 17'inci maddesi yaşam hakkını tüm canlılar üzerinde uygulamaktadır. Kamu gücü kullanılarak yapılan idari işlemler insanlığa, doğaya, çevreye ve en önemlisi can sahibi olan her varlığın yaşam hakkını kapsamaktadır. Bu bağlamda yasal kılıflara sokularak idari işlem adı altında ihaleyle söz konusu canlıların katledilmesi hukuka aykırıdır. Bolu ormanlarında yaşayan kızıl geyiklerimizi ve diğer yaban canlılarımızı rahat bırakın. Avcılık spor değil vahşettir. Spor adı altında vahşete dur demek isteyenleri CİMER üzerinden gerekli şikayetlerini yapmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA