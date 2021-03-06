Son dakika genel: Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika genel: Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı

06.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:09

Son dakika gelişmesine göre Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı Şehidin cenaze namazını, emekli müftü olan dayısı Ahmet Çelik kıldırdı Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 askerden biri olan Kahramanmaraşlı şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir son...

Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenaze namazını, emekli müftü olan dayısı Ahmet Çelik kıldırdı

KAHRAMANMARAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 askerden biri olan Kahramanmaraşlı şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında 4 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.25 sıralarında kaza kırama uğrayan askeri helikopterde şehit olan 11 askeri personel, Türkiye'nin çeşitli illerinde son yolculuklarına uğurlanmaya devam ediyor. Helikopter kazası sonucu şehit olan askerler arasında yer alan Kahramanmaraşlı şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir için Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şehidin baba ocağında düzenlen törende yapılan dualar ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, emekli müftü dayısı Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alınması sonrası defnedildi. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınları ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker yazıcı, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Son dakika genel: Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika genel: Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika genel: Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika genel: Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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