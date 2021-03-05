Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor

05.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:21

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12 askerden Astsubay Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki baba evinde acılı bekleyiş sürüyor.

Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12 askerden Astsubay Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki baba evinde acılı bekleyiş sürüyor.

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 12 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazada şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek'in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Dün gece verilen haberin ardından şehidin baba ocağında acılı bekleyiş sürüyor.

Şehidin annesi Şerife ve baba İbrahim Karadirek'in, şehitler için Ankara'da gerçekleştirilecek olan törene gittikleri öğrenilirken, eşi Elif Karadirek'in ise evde eşinin naaşını beklediği kaydedildi. Şehidin baba evi önünde taziye çadırı kurulurken ev ve çevresine de Türk bayrakları asıldı. Yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı ise evin önünde 112 Acil servis ambulansı hazır bekletiliyor.

Şehit Karadirek'in saate bağlı olarak bugün ya da yarın gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'nden toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor
Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor
Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor
Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Müslüm Gürses Sedat Kapurtu
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 20:21:02. #1.15#
title