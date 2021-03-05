Son dakika genel: Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor

Afyonkarahisar'da acılı bekleyiş sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12 askerden Astsubay Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki baba evinde acılı bekleyiş sürüyor.

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 12 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kazada şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek'in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Dün gece verilen haberin ardından şehidin baba ocağında acılı bekleyiş sürüyor.

Şehidin annesi Şerife ve baba İbrahim Karadirek'in, şehitler için Ankara'da gerçekleştirilecek olan törene gittikleri öğrenilirken, eşi Elif Karadirek'in ise evde eşinin naaşını beklediği kaydedildi. Şehidin baba evi önünde taziye çadırı kurulurken ev ve çevresine de Türk bayrakları asıldı. Yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı ise evin önünde 112 Acil servis ambulansı hazır bekletiliyor.

Şehit Karadirek'in saate bağlı olarak bugün ya da yarın gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'nden toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN