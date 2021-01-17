Son Dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son Dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

17.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:43

Son dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunan şüphelilerden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek üzere evinden çıkarken silahlı ve sopalı 5 kişinin saldırısına uğradı. Özdağ'ın sol eli ve bir parmağı kırıldı. Birçok siyasi kesimin tepki gösterdiği saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ'ın 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son Dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları (5)
ORNI: Bence vuranlar la alacak verecek olabilir bir siyaset olayı için bu kadar kişi niye vursun olamaz bekle gör
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A.RAHMAN: Yarınki haber başlığı: Zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
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TUSSUBASSA: Sonrasında yakalanan suçlular ifadesi alındıktan sonra arka kapıdan aynı hızla salındı.
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