Son dakika! Gediz'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi - Haberler
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Son dakika! Gediz'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi

Son dakika! Gediz'de
AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Orman İşletme personeli ile 60 gönüllüye "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Orman İşletme personeli ile 60 gönüllüye "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllülük Eğitimi" verildi.

Uzman eğitmen orman mühendisi Azmet Başar Kavcin tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde verilen 8 saatlik eğitimde, temel orman yangını bilgisi, yangına müdahale yöntemleri, ilkyardım, kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında yararlanılan el aletleri ve araçları kullanımı konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitimde, arazöz ve ilk müdahale araçları başında da uygulama yapıldı.

Daha sonra yapılan sınavda başarılı olanlara ise eğitim katılım belgeleri takdim edildi.

AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri

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