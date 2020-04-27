Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Son dakika: Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti. Acı haberi ise ünlü şarkıcı Cenk Eren verdi.

"NUR YERLİTAŞ'I KAYBETTİ"

Sosyal medya hesabından Nur Yerlitaş'ın fotoğrafını paylaşan Eren, "Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.