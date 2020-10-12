Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
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Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

12.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:08

Son dakika! Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yaşamını yitirdi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu. 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

Mehmet Abdi Bulut, 20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Daha sonra Avukatlık Stajına müteakip askerlik hizmetini 1991 yılında 223 dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş.Eml. Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası.

Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Haber Yorumları (6)
MARDİNLİ: ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIRLAR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
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TTMAN: HEPİMİZİN HAZİN SONU ALLAH RAHMET EYLESİN
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YAŞAR İBANOĞLU: Çok kıymetli bir insan, dost ve sevilen bir başkanımızdı. . . Allah rahmet etsin, nurlar içinde yatsın, Ailesinin ve Kilis''in başı sağolsun
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