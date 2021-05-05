Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz
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Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olarak sıraladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa karşılık gelen, haftalık koronavirüs vaka sayısı oranlarına dair paylaşımda bulunarak, vaka sayılarının en fazla azalış gösterdiği 5 ili açıkladı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ SIRALADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu

DÜN, VAKA HARİTASININ GÜNCEL HALİNİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dün de il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı. Koca, paylaşımında "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" mesajına yer vermişti.

Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller olmuştu.

Son Dakika! Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu
Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber Yorumları (1)
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