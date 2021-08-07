Son Dakika | Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının etkili olduğu alanları haritalandırdı Açıklaması
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Son Dakika | Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının etkili olduğu alanları haritalandırdı Açıklaması

Son Dakika | Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının etkili olduğu alanları haritalandırdı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Akdeniz Bölgesi'nde orman yangınlarının etkilediği alanlar, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı.

Akdeniz Bölgesi'nde orman yangınlarının etkilediği alanlar, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Harita Mühendisliği Bölümü'nün, 28 Temmuz'da başlayan orman yangınının etkilediği alanların ve yangının en fazla etki gösterdiği ilçede meydana gelen değişimlerin tespiti amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.

Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalında görevli akademisyenler Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen, Dr. Arş. Gör. Hasan Tonbul ve Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Öztürk'ten oluşan ekibin, optik uydu verilerine dayalı analizler yaptığı vurgulanan açıklamada, yangının etkilediği alanın, İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de meydana gelen yangınların konumlarının, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından servis edilen MODIS ve NOAA uydularının son 7 günlük gözlemlerine ait aktif yangın verileri kullanılarak tespit edildiği kaydedildi.

"2021 Manavgat yangını, ülkemizdeki en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti"

Yangının en fazla etkili olduğu alanlar arasında yer alan Manavgat, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen değişimlerin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen Sentinel-2 uydu görüntüleri üzerinden çeşitli görüntü işleme yöntemleri kullanılarak analiz edildiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Gerçekleştirilen analizlerde, yangından etkilenen alanlar yanma şiddeti derecelerine göre düşük, orta düşük, orta yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılarak tematik yangın haritaları üretildi. Analizler sonucunda, Manavgat'ta 56 bin 663, Marmaris'te 12 bin 935, Bodrum'da 11 bin 898, Köyceğiz'de 1629 ve Gündoğmuş'ta 685 olmak üzere toplam 83 bin 810 hektarlık alanın yandığı tespit edildi.

Yangınlar neticesinde, düşük yanma şiddetine maruz kalan alanlar 22 bin 571, orta yanma şiddetine maruz kalan alanlar 47 bin 176 ve yüksek yanma şiddetine maruz kalan alanlar 14 bin 64 hektar olarak hesaplandı. Günümüze dek ülkemizde yaşanan en büyük yangın, 2008 yılında Antalya ili Manavgat ilçesi Taşağıl bölgesinde çıkmış ve yaklaşık olarak 16 bin hektarlık alan yanmıştı. Bu veri göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yanmasına sebep olan 2021 Manavgat yangını, ülkemizde yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçmiş durumda."

Son Dakika | Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının etkili olduğu alanları haritalandırdı Açıklaması
Son Dakika | Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının etkili olduğu alanları haritalandırdı Açıklaması
Son Dakika | Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının etkili olduğu alanları haritalandırdı Açıklaması
Son Dakika | Gebze Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının etkili olduğu alanları haritalandırdı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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