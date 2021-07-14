Son dakika... Gazipaşa'da yapımı süren serada yangın çıktı
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Son dakika... Gazipaşa'da yapımı süren serada yangın çıktı

Son dakika... Gazipaşa'da yapımı süren serada yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gazipaşa ilçesinde yapımı devam eden serada çıkan yangın hasara yol açtı.

Gazipaşa ilçesinde yapımı devam eden serada çıkan yangın hasara yol açtı.

Aydın Mahallesi, Toktaşlar Parkı yanında bulunan sera inşaatından duman yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 dönüm sera, sera yapımında kullanılan malzemeler ve meyve ağaçları zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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