Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
21.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:33
Son dakika! Cumartesi sabah saatlerinde Gaziantep'teki bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.
YÜKSEK AKIM OKSİJEN CİHAZINDAN KAYNAKLANDI
SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktığı belirtilmişti.
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