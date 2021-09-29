Son dakika! Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika! Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Moroğlu'nun kullandığı 07 AGJ 790 plakalı otomobil ile İbrahim Şentürk yönetimindeki 27 VN 716 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

???????Sürücülerle birlikte Ayşenur Şentürk ve Esmanur Şentürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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