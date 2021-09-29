Son dakika! Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Moroğlu'nun kullandığı 07 AGJ 790 plakalı otomobil ile İbrahim Şentürk yönetimindeki 27 VN 716 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
???????Sürücülerle birlikte Ayşenur Şentürk ve Esmanur Şentürk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri