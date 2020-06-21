Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
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Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı

Son dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 asker yaralandı.

21.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:28

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.

İKİ ASKERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavileri devam eden iki askerden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı

Güncel Manşet

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