Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 asker yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.

İKİ ASKERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavileri devam eden iki askerden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.