Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı
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Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

24.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:48

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile sevenleri katıldı.

Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı.

Vatandaşlar da Mumcu'yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları (1)
OYSA: ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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