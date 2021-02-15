Gara şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı, cenazede Kürtçe feryatlar yükseldi

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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi.

BAKAN KURUM DA KATILDI

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi önce ki gün yapılan şehidin cenazesi Kahta ilçe merkezindeki baba ocağına getirildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi Morguna konuldu. Cenaze morgdan alınarak önce baba ocağına ardından Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Camii'ne tören için getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve protokol üyeleri katıldı.

KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI

Törende cenazeye katılanlar terör örgütü PKK'ya tepki gösteren sloganlar atarken, şehidin yakınlarından ise Kürtçe feryatlar yükseldi. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan Aydın Köse'nin bekar olduğu öğrenildi.

12'SİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edilirken böylece şehitlerden 12'sinin kimlik tespit işlemi tamamlanmış oldu.

12 ŞEHİDİN KİMLİKLERİ

13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl Karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin SARI. 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat YABALAK. 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih ÖZBEY. 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür Karayolu'nda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı Tankçı Er Adil KABAKLI. 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan, Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat KAYA 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Karayolu'nda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman SUNGUR. 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca Karayolu'nda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt KAHVECİ. 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm ALTINTAŞ. Adıyaman Nüfusuna Kayıtlı Vatandaşımız Aydın KÖSE. Samsun Nüfusuna Kayıtlı Vatandaşımız Muhammet Salih KANCA. Erzurum nüfusuna bağlı sözleşmeli er Sedat SORGUN. Uzman Çavuş Ümit GICIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ