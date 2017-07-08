İklim Krizi Aşıldı, G20 Ülkeleri Sonuç Bildirgesi Üzerinde Anlaşmaya Vardı
Almanya'da toplanan G20 zirvesinde iklim değişikliği, Kuzey Kore ve terörle mücadele gibi ayrılık yaşanan konuların tamamında ülkeler anlaşmaya vardı.
Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 zirvesi'nin son gününde Kuzey Kore, terörle mücadele, göç dalgası gibi ayrılık yaşanan başlıklarda uzalışıya varılmasının ardından, en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliği başlığındaki kriz de aşıldı.
REUTERS SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
Reuters haber ajansı, zirveye katılan ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde anlaştığını son dakika olarak duyurdu.
MERKEL RESMEN İLAN ETTİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmasında liderlerin bildirgede anlaştığını resmen ilan etti.