Son dakika! Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi

Son dakika haberleri... Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi -Bölgede yaşayan Mehmet Yaşar Öztürk; -"Mağaralar hiç tahrip edilmemiş, turizme kazandırılmasını istiyoruz" -"Burası gezilip görülmesi gereken doğal bir yer" M.Ö.

07.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:46

Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi

-Bölgede yaşayan Mehmet Yaşar Öztürk;

-"Mağaralar hiç tahrip edilmemiş, turizme kazandırılmasını istiyoruz"

-"Burası gezilip görülmesi gereken doğal bir yer"

ESKİŞEHİR - M.Ö. 1200'lü yıllarda Anadolu'da yaşayan Frigler tarafından kullanılan ve Türkmen Dağı eteklerinde uzun süre gizli kalan tarihi mağaralar ilk defa görüntülendi.

M.Ö. Anadolu'ya ayak basan ve Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ile Polatlı sınırlarında izlerine rastlanan Frigler, bıraktıkları eserlerle merak uyandırmaya devam ediyor. Frigya uygarlığının uzun yıllar hüküm sürdüğü topraklarda gün yüzüne çıkmış bulguların yanı sıra birçok eser de keşfedilmeyi bekliyor. Son olarak sadece bölgede yaşayan birkaç kişi tarafından bilinen Friglerin kullandığı mağaralar ilk kez gün yüzüne çıktı. Tarihi mağaralar Eskişehir'in Demirli Mahallesinde bulunan Türkmen Dağı eteklerinde bulunuyor. Ormanlık alanda yıllarca gizli kalan bu mağaralar, yırtıcı kuşlar ve birkaç kişi haricinde pek bilinmiyor.

"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Öztürk, mağaraların turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. 55 yaşındaki Öztürk, "Milattan önce burada yaşayan Frigler tarımla uğraşmışlar, bu mağaralarda yaşamışlar. Vahşi hayvanlardan korunmak için de mağaraları kullanmışlar. Halkımız böyle şeylere önem gösteriyor. Tarihi mağaralar hiç tahrip edilmemiş. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası gezilip görülmesi gereken doğal bir yer" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Ekonomi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Ekonomi
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu...
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Ekonomi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Barış Arduç Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Süleyman Hurma Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: Son dakika! Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:16:56. #1.14#
title