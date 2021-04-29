Son dakika haberi: Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak

Son dakika haberi: Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan ve darbe çağırışımı yapan bildiriyi imzalayan aralarında emekli generallerinde bulunduğu 18 asker hakkında cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan ve darbe çağırışımı yapan bildiriyi imzalayan aralarında emekli generallerinde bulunduğu 18 asker hakkında cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Fransa Genelkurmay Başkanı General François Lecointre, Fransız toplumunun "parçalandığı" konusunda uyaran ve aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan bildiriyi imzalayan generallerin ceza olarak ihraç edilip emekli edilmesi ve düşük rütbeli askerlere de disiplin cezası verilmesi gerektiğini belirtti.

Lecointre, geçtiğimiz hafta yayımlanan ve kendisine göre "büyük çıkarı olmayan" bu bildiriyi, 4'ü rütbeli subay, 18 muvazzaf askerin imzaladığını belirtti. Bildiride, aralarında 20 emekli generalin de bulunduğu yüzlerce asker, "İslamcılık" ve "banliyö orduları" karşısında "anavatanlarının dağılmasından" endişe duyduklarını ifade etti ve askeri darbe çağrışımında bulundu.

"ORDULARIN TARAFSIZLIĞI ESASTIR"

Lecointre, "Bunu kabul edemem, çünkü orduların tarafsızlığı esastır. Orada aktif orduya yapılan bu çağrıyı okuduğumda şok oldum, bu beni alt üst etti" ifadelerini kullanarak, bu metnin hiçbir şekilde orduların ruh halini yansıtmadığını vurguladı. Lecointre "Ordu cumhuriyetçidir, siyasal değildir. Bazılarının iddia ettiği fantezilerin aksine, sosyal olarak da çok çeşitlidir" dedi.

"ORDUYU MANİPÜLE ETME GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ"

Genelkurmay Başkanı Lecointre, "Orduyu manipüle etme girişimi kabul edilemez. Bu insanlar kendilerini ifade etmek istiyorlarsa, eski askeri niteliklerini veya rütbelerini vurgulamadan kendi adlarına yapsınlar" ifadelerini kullandı. Lecointre, imzacı generallerin askeriyeden ihraç edecek bir prosedür vesilesiyle görevlerinden alınıp emekli edilmelerini talep etti. General Lecointre, bildiriye imza atan diğer şahıslara da disiplin cezası verilmesini istediğini belirterek, "Üç ordunun genelkurmay başkanlarıyla birlikte, söz konusu 18 kişinin durumları ve kendilerine uygulanacak cezaları inceliyoruz" dedi.

Lecointre "Niyetim yüksek rütbelilerin daha ağır ceza, düşük olanların daha hafif ceza almasıdır" ifadelerini kullandı.

"BU GENERALLERİN HER BİRİ YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÖNÜNE ÇIKARILACAK"

Savunma Bakanı Florence Parly ise yaptığı açıklamada, imzacı askeriye mensuplarının direkt olarak emekliliğe ayrılmasına karar verilmesini istediğini beyan etti. Bakan Parly, "Bu generallerin her biri yüksek askeri şura önüne çıkarılacak. Bu prosedürün sonunda, bir ihraç kararnamesini imzalayacak olan ise Cumhurbaşkanıdır" dedi.

Başbakan Jean Castex ise, söz konusu bildiriyi kınayarak, bildiriye destek olan aşırı sağcı lider Ulusal Birleşme Başkanı Marine Le Pen'i "siyasi fırsatçılıkla" suçladı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı
Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:35:57. #1.16#

title