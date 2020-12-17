Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs belirtileri gösterdiği ve bunun üzerine test yaptırdığı belirtildi.

7 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Macron'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada,Macron'un 7 gün boyunca kendini izole edeceği ve bu süre zarfında çalışmalarını da sürdüreceği belirtildi.

VAKALAR TEDBİRLER SONUCU DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Fransa'da günlük koronavirüs vakaları kasım ayında zirveye ulaştıktan sonra alınan önlemler sonucu düşüşe geçmişti. Ülkedeki günlük vaka sayısı 10-15 bin arasında seyrederken, 16 Aralık'ta 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...