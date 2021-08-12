Son dakika: Foça'da orman yangını (2)
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Son dakika: Foça'da orman yangını (2)

Son dakika: Foça'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ALEVLERİN ETRAFI ÇEVRİLDİİzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler makilik ve tarım arazilerine de sıçradı.

ALEVLERİN ETRAFI ÇEVRİLDİ

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler makilik ve tarım arazilerine de sıçradı. Yeniköy Mahallesi'ne 500 metre kadar yaklaşan alevlere bölgeye sevk edilen 3 uçak da müdahale etti. Alevlerin etrafını çeviren ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, yangının şu an yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül

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