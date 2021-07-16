Son Dakika | Foça'da makilik alanda yangın (2)

Son dakika gündem haberi... YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Foça İlçesinde yerleşim yerlerine yakın makilik ve kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'na mensup çok sayıda ekibin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat sonra...