Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti

20.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:29
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti

Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybettiKÜTAHYA'da tabela atölyesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Durmuş (54), dikkatsizlik sonucu fleks makinesinin boynunu kesti.

Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti

KÜTAHYA'da tabela atölyesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Durmuş (54), dikkatsizlik sonucu fleks makinesinin boynunu kesti. Durmuş, olay yerinde hayatını kaybetti.Fuatpaşa Mahallesi Tabakhane Sokak üzerindeki tabela atölyesinde işçi olan Orhan Durmuş, dün akşam kullandığı fleks makinesini dikkatsizlik sonucu boynunu kesti. Kanlar içinde yer alan Durmuş'u komşu esnaflar fark ederek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Orhan Durmuş'un atölyesine komşu olan esnaf Mesut Yılmaz, "Akşam olduğu için iş yerimi kapattığım sırada komşuma 'iyi akşamlar' dedim, cevap gelmedi. Tekrar 'iyi akşamlar' dedim. Yine cevap alamayınca, kapıdan yaklaşıp, baktım. Yerde kanlar içinde yatıyor. Sonra karşı komşuya ambulans yakın olduğu için çağırmasını söyledik. Ekipler geldi" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Yekta Kopan Ercan Kesal Didem Soydan Erdem Tepegöz
Spor Falcao Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Atama İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 12:29:04. #1.14#
title