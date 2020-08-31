Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kovuşturma yürütülen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te mağdur İpek Er, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, hakkında adli kontrol kararı verilmişti.Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiş, şüpheli Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı.16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybeden İpek Er, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: DHA