Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
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Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kovuşturma yürütülen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini açıkladı.

31.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:27

İçişleri Bakanlığı, intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir" denildi.

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NE OLMUŞTU?

Siirt'te mağdur İpek Er, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, hakkında adli kontrol kararı verilmişti.Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiş, şüpheli Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı.16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybeden İpek Er, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (19)
AÇIKLAYIN: HANİ BU ADAMIN SUÇU YOK DİYE SERBEST BIRAKILMIŞTI?MADEM SUÇU YOK NİYE İHRAÇ EDİYORSUN, MADEM SUÇLU NEDEN DIŞARIDA?BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU.
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ALİ: Lan bu adamın zaten tipi vahşi. . . Bunu işe alanlar kör müydü ?
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İNCİRLİK: bunun babasi bir dna testi yaptirsa faydali gelir incirli hava uste yakinsa amerikan askerleri var orda anlayin iste
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