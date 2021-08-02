Son Dakika | Fırat Kalkanı harekat bölgesinde gazi olan asker baba evinde

Son dakika 3. sayfa haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesinde, düzenlenen saldırıda yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesinde, düzenlenen saldırıda yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesinde, üs bölgesinde intikal halindeyken, Astsubay Fatih Güney ve sözleşmeli er Emrah Arslan'ın şehit olduğu PKK/ YPG saldırısında yaralanan 2 askerden bir olan Konyalı Uzman Çavuş Gökhan Akviran Konya'nın Ereğli ilçesi Taşağıl Mahallesindeki baba evine getirildi. Gazi Uzman Çavuş Gökhan Akviran'ın babası Derviş Akviran, "Evine döndü çok şükür sağ salim geldi. Bugünleri gördüğümüz için mutluyum. İlk bana bir haber geldi sonra biz çocuğumuzun yanına koştuk Gaziantep'e hastaneye de ziyaretinde bulunduk şükürler olsun iyi" ifadelerini kullandı.

Gazi Akviran'ın annesi Fadime Akviran, "Çocuğum geldi en çok ona seviniyorum, Ne Mutlu Türküm Diyene. Allah'ım bu gaziliği bizim anlımıza yazmış mutluyum o yönden de mutluyum. Olmasa iyiydi ama oldu vatan millet sağ olsun. Tabii ilk çok üzüldüm ama buna da şükür Allah'ım dedim ne mutlu bize çocuğumu bana kavuşturdun dedim" dedi.

Gazi Uzman Çavuş Gökhan Akviran da, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı bunu biliyorum, komutanlarımız sağ olsun bunu ispatladı. Çok şükür vatan sağ olsun gerekirse canımızı vermeye de hazırız. Çok şükür bugüne şu anda mutluyum ailemin yanındayım" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı