Son dakika! Fırat K.'nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika! Fırat K.'nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Fırat K.'nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.'nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.'nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K. dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fırat K.'nin yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat K. ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K.'nin dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.'nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat K.'nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor. - KOCAELİ

Son dakika! Fırat K.'nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Fırat K.'nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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