Son Dakika | Firari eski emniyet müdürü Mustafa Memiş yakalandı
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Son Dakika | Firari eski emniyet müdürü Mustafa Memiş yakalandı

Son Dakika | Firari eski emniyet müdürü Mustafa Memiş yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Firari olan eski emniyet müdürü Mustafa Memiş, Ankara'da saklandığı gaybubet evine giderken yolda yakalandı.

Firari olan eski emniyet müdürü Mustafa Memiş, Ankara'da saklandığı gaybubet evine giderken yolda yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibin yaptığı başarılı operasyon sonucunda 2016 yılından bu yana aranma kaydı bulunan firari emniyet müdürü Mustafa Memiş saklandığı gaybubet evine giremeden yakalandı.

İhraç Emniyet Müdürü Mustafa Memiş'in 2016 yılından beri gaybubet evinde saklandığı ve nadiren dışarı çıktığı, dışarı çıktığında ise üzerinde taşıdığı sahte kimlik ile polis kontrollerinden sıkıntısız bir şekilde geçtiği tespit edilmişti.

'Dur ihtarına uymadı'

Aranma kaydı bulunan Memiş'in dün gece saatlerinde, içerisinde bulunduğu araç polis görevlilerince durdurulmak istenmiş ancak dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı belirtildi. Yaşanan kovalamacanın ardından önü kesilerek durdurulan ve gözaltına alınan Memiş'in 2011-2014 yılları arasında KOM Daire Başkanlığında önemli görevlerde bulunduğu ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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