Son dakika... Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü
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Son dakika... Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü

27.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:06
Son dakika... Fındık bahçesinde başına ağaç düşen yaşlı adam öldü

Son dakika haber: ORDU'nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde üzerine ağaç devrilen Dursun Yıldırım (88), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde üzerine ağaç devrilen Dursun Yıldırım (88), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kazancılı Mahallesi'nde meydana geldi. Bakım çalışması için fındık bahçesine giden Dursun Yıldırım'ın üzerine, devrilmemesi için telle bağlanarak önlem alınan ağaç devrildi. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yanına giden oğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Dursun Yıldırım'ın cenazesi, savcılık incelemesin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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