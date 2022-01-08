Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 57 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 57 şüpheli yakalandı

Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 57 şüpheli yakalandı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 73 şüpheliden 57'si İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 73 şüpheliden 57'si İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, haklarında itirafçı beyanı bulunan 8'i muvazzaf, 2'si emekli ve 10'u meslekten ihraç askerler ile eski askeri okul öğrencisi 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 16 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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