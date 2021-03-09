Son dakika! Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)

09.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:10
Son dakika! Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)

Son dakika haberler... Antalya karayolunun Yakabağı mevkisinde yabancı plakalı TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin Ayşe İkiz, damadı Savaş Alaca, kızı Ümmühan Alaca, torunu Emir Alaca ile ağabeyi Mehmet Serter olduğu öğrenildi.

Antalya karayolunun Yakabağı mevkisinde yabancı plakalı TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin Ayşe İkiz, damadı Savaş Alaca, kızı Ümmühan Alaca, torunu Emir Alaca ile ağabeyi Mehmet Serter olduğu öğrenildi. Savaş Alaca ve ailesinin Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde, Ayşe İkiz'in Kalkan Mahallesi'nde, Mehmet Serter'in de Bezirgan Mahallesi'nde oturduğu belirlendi.

KAZA HASTA ZİYARETİ DÖNÜŞÜ OLDU

Bu arada kazanın hasta ziyaret dönüşü meydana geldiği ortaya çıktı. Otomobilde yaşamını yitiren Ayşe İkiz'in diğer çocuğundan olan torununun Fethiye'de bir hastanede ameliyat geçirdiği ve ailenin hasta ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan Ayşe İkiz'in yaklaşık 1 yıl önce eşini şeker hastalığından, kardeşi Mehmet Serter'in de eşini aynı dönemde kanser hastalığından kaybettiği belirtildi.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),


Son dakika! Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)
Son dakika! Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ali Şansalan Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Fethiye'de otomobil, TIR'ın altına girdi: 5 ölü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 19:10:54. #1.16#
title