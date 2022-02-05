Son Dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ - Haberler
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Son Dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

AA, Murat Karadağ - Güncel
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Son dakika habere göre Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İSTANBUL - Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

Son Dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

Son Dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

AA / Murat Karadağ - Güncel

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Futbol, Güncel, Haber

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