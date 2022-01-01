Son Dakika | Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü gurbetçi Nuri Bal'ın (60), 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 6 kişilik Ergün ailesinin de yeni yıl kutlamasından döndükleri belirtildi. Aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Yeşilova Beldesi yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün (47) yönetimindeki 68 DP 674 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada, gurbetçi Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ölen kişilerin cansız bedenlerini, sıkıştıkları yerden çıkardı. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazada yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.