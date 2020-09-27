Son dakika... Fas, Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı
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Son dakika... Fas, Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

27.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:03
Son dakika... Fas, Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 28, Lübnan'da 7, Ürdün'de 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 28, Lübnan'da 7, Ürdün'de 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 444 kişide virüs tespit edildiği ve 1441 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 2 bin 69'a, toplam vaka sayısının ise 117 bin 685'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 95 bin 591 olduğu ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi ve 574 kişi iyileşti.

Son verilerle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 347'ye, vaka sayısı 36 bin 240'a yükselirken 16 bin 89 kişi sağlığına kavuştu.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı, Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketinin lideri eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil de Kovid-19'a yakalandı.

Basil'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Basil'in, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, dün gece geç saatlerde öğrendiği aktarıldı.

Açıklamada, Basil'in kendisini karantinaya alacağı ve çalışmalarına internet üzerinden devam edeceği belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 2 kişinin daha vefat ettiğini ve 431 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 45'e, vaka sayısı da 8 bin 492'ye yükseldi.

Virüse yakalanan 96 kişinin daha iyileştiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 4 bin 222'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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