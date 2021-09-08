Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
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Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur

Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbeti 737'nci güne girdi.

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbeti 737'nci güne girdi. 7 yıl önce lise 2'nci sınıf öğrencisiyken Van'da kaçırılan oğlu Faruk için eylem yapan Rahime Taşçı, "32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur. Oradaki herkes gelsin, büyükler, küçüklerin ellerinden tutsun kaçıp geri gelsinler" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 737 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'İNŞALLAH BU ANNE VE BABALARIN ÇİLELERİ BİTER'

Van'da, 7 yıl önce lise 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eyleme katılan Rahime Taşçı, oğlu kaçırıldığı zaman da eylem yaptığını söyledi. 32 ailenin evladına kavuştuğunu ifade eden Taşçı, "2 yıl bitti, 3'üncü yıla girdik. Oğlum için burada eylem yapıyorum. 7 yıl önce oğlum kaçırıldığı zaman yine eylem yapmıştım. 15 yaşındaydı Faruk, şu an 22 yaşındadır. Oğlum ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Faruk'a seslenmek istiyorum, oğlum neredesin, korkma geri gel. Gel devletimize sığın, anneni babanı tek bırakma, rica ediyorum oğlum. İnşallah bu anne ve babaların çileleri biter. Faruk gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım, eylemimi sürdüreceğim. 32 çocuk geldi inşallah oğlum 33'üncü olur. Oradaki herkes gelsin, büyükler küçüklerin ellerinden tutsun kaçıp geri gelsinler" diye konuştu.


Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
Son Dakika | Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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