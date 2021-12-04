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Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Son dakika! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, annelerinin evde bıraktığı Suriye uyruklu kardeşler Muhammet Rida (5), Abdulnasır (3) ve Talip Şakir (2) dumandan zehirlenip öldü.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, annelerinin evde bıraktığı Suriye uyruklu kardeşler Muhammet Rida (5), Abdulnasır (3) ve Talip Şakir (2) dumandan zehirlenip öldü.

Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Suriye uyruklu F.Z.E. (22), dün çocukları Muhammet Rida, Abdulnasır ve Talip Şakir'i evde bırakıp aile sağlığı merkezine gitti. Bir süre sonra evde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 3 kardeş hareketsiz bulundu. Dumandan zehirlendiği belirlenen kardeşler, ambulansla kaldırıldıkları Pazarcık Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri

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