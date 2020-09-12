Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı
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Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı

Afyonkarahisar'da, bir evden gelen kötü koku üzerine polise "Ceset var" ihbarı yapılan yerde kokunun ceset değil dolaptaki etlerden olduğu ortaya çıktı.

12.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:21

Afyonkarahisar'da engelli şahsın evinden gelen dayanılmaz kötü koku üzerine şahsın ölmüş olabileceğini düşünen çevre sakinleri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ev sahibi ile tartıştığı için elektrikleri kesilen şahsa Kurban Bayramında verilen etlerin buzdolabında çürümeye başladığını ve koktuğunu belirledi.

Olay Sümer Mahallesi 202 Sokakta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, 202 sokak üzerinde, yürüme engelli Ali İhsan A., bulunan evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirerek yardım istedi. Şahsın bir süredir görünmediğini ve evinde ölmüş olabileceğini söyleyen komşuları polisin içeri girmesini istedi. Gelen koku üzerine eve giren ekipler, kokunun geldiği buzdolabının kapağını açınca iğrenç bir manzara ile karşılaştı. Dolabın buzluk bölümündeki etlerin koktuğunu gören ekipler, komşulara ve ev sahibine bilgi verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

EV SAHİBİ, ENGELLİ ADAMIN EVİNİN ELEKTRİĞİNİ KESMİŞ

Evde yaşayan ve yürüme engelli olduğu öğrenilen Ali İhsan A.'nın bir süre önce ev sahibi olan Ali K. ile kira meselesi yüzünden tartıştığı ve ev sahibinin de buna kızarak elektrikleri kestiği iddia edildi. Geliri olmayan Ali İhsan A.'nın dolabında kokan etlerin ise komşuları tarafından Kurban Bayramı'nda verildiği öğrenildi.

Mahalleyi saran kötü koku 'Evde ceset var' paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı
Mahalleyi saran kötü koku 'Evde ceset var' paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı
Mahalleyi saran kötü koku 'Evde ceset var' paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı
Mahalleyi saran kötü koku 'Evde ceset var' paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı

Kaynak: İHA

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