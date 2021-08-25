Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı
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Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren genç, yakın arkadaşlarına çok üzgün olduğu ve intihar edeceğine dair bir mesaj attıktan sonra aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerinin ardından apart dairesine pencereden giren polisler, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apart dairesinde birlikte kalan Ömer Erbay (29) ile Okan Oruç (33) isimli iki arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

MESAJ ATTIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay'a ateş ederek öldürdü. Olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına çok üzgün olduğu ve intihar edeceğine dair bir mesaj attı. Daha sonra apart dairesinden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

KAPI AÇILMAYINCA PENCEREDEN GİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çalıp açan almayınca itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye giren polis ekipleri, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç'un ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı
Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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