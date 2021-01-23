Son dakika... Eskişehir Valisi Ayyıldız, "Yazıyorum-Çiziyorum" etkinliğine katılan çocukları ödüllendirdi
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Son dakika... Eskişehir Valisi Ayyıldız, "Yazıyorum-Çiziyorum" etkinliğine katılan çocukları ödüllendirdi

23.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:08
Son dakika... Eskişehir Valisi Ayyıldız,

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Yazıyorum-Çiziyorum" etkinliğinde başarılı olan çocuklara ödüllerini verdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Yazıyorum-Çiziyorum" etkinliğinde başarılı olan çocuklara ödüllerini verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Kurumlarında ikamet eden çocuklara yönelik şiir, öykü ve masal yazma ile resim yapma ve karikatür çizme becerilerini geliştirmek amacıyla "Yazıyorum-Çiziyorum" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğine katılarak başarı gösteren çocuklara ödülleri Vali Erol Ayyıldız tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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