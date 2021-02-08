Son Dakika | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Son Dakika | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

08.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:00
Son Dakika | Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.H'nin elinde bulunan sikkeleri ve tarihi eser niteliğindeki çeşitli objeleri satmak için harekete geçtiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Takibe alınan ve Çukurhisar Mahallesi girişinde yakalanan A.H'nin üzerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 55 sikke, 25 obje, 3 küpe, 4 yüzük ve 5 metal eşya parçası ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek amacıya muhafazaya alındı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli A.H, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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