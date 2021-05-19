Son Dakika | Eskişehir'de havaya rastgele ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Eskişehir'de havaya rastgele ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Eskişehir'de havaya rastgele ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de havaya rastgele ateş açtıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de havaya rastgele ateş açtıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde bir otomobilden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüphelilere ait araç, kovalamaca sonucu Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde durduruldu.

Araçta bulunan Emre T. ile Mahmut T. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ise tabanca ile bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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