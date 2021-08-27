Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı
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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, rahatsızlanması üzerine Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırıldı. Berlusconi'nin hastaneye kaldırılma sebebine ve dumuruna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. 84 yaşındaki Berlusconi, geçen yıl yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanmıştı. Korona virüs nedeniyle mayıs ayında hastanede yatan Berlusconi'nin yaşadığı süreci İtalyan medyası "Berlusconi'nin en tehlikeli mücadelesi" olarak nitelendirmişti. - ROMA

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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