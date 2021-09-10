Son dakika: Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen Lapseki'de

Edinilen son dakika haberine göre Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bir televizyon programı çekimi için geldiği Lapseki'de Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bir televizyon programı çekimi için geldiği Lapseki'de Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Belediye önünde Başkan Yılmaz tarafından karşılanan Tüzmen, burada bir süre kaldıktan sonra "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu.

Ardından Lapseki Belediyesi tarafından sürdürülen sahil projesi ile ilçe merkezindeki şehitlik çalışmalarını ziyaret eden Kürşad Tüzmen, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 59. ve 60. hükümetlerde dış ticaret ve gümrüklerden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Kürşad Tüzmen'in belediyelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Tüzmen'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten Yılmaz, "Bir televizyon program çekimleri için ilçemizi seçmişler bu da bizi son derece mutlu etti. Biz de kendisini ilçemizde gezdirdik misafir ettik. Sayın bakan ilçemizi çok değişmiş ve gelişmiş olarak gördüğünü dile getirdi. Lapseki Çanakkale'nin merkezi olacak dedi. Kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin