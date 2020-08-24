Son Dakika: Eski belediye başkanı silahlı saldırıda yaralandı
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Son Dakika: Eski belediye başkanı silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Foça ilçesinde, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı.

Son Dakika: Eski belediye başkanı silahlı saldırıda yaralandı
24.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:21

İZMİR'in Foça ilçesinde, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından yaralanan Şahin, hastanede tedaviye alındı. 

Olay, saat 21.15 sıralarında Yeni Foça sahilinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, restoranda yemek yediği sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen ve yüzü maskeli olduğu ileri sürülen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli belinden çıkarttığı tabanca ile Şahin'e ateş açtıktan sonra yaşanan panik ortamından yararlanarak yaya olarak kaçtı. Saldırının ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayda ayağından vurularak yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  


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Kaynak: DHA

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