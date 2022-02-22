Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak

ELAZIĞ'da, boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alpkılınç'ı (34) bıçakla öldürüp, kayınvalidesini de yaralayan tutuklu Ali Alpkılınç (40), cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne sevk edildi.

Olay, 9 Haziran 2020'de, Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ali Alpkılınç, boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alpkılınç'ın kaldığı, kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelip, kendisini 'sağlıkçı' olarak tanıttıktan sonra zorla içeri girdi. Alpkılınç, önce Aslıhan Alpkılınç'ı daha sonra ise Şule B.'yi bıçakladı. Aslıhan Alpkılınç, olay yerinde hayatını kaybetti. Şule B. de yaralı halde Ali Alpkılınç'ı bıçakladı. Evden kaçan Alpkılınç, polis tarafından sokakta kanlar içinde yere yığılmış bulundu. Hastaneye kaldırılan Ali Alpkılınç, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.